На Сумщине подтвержден новый случай заболевания COVID-19 По состоянию на 23 апреля среди жителей г. Ромны специалистами эпидемиологического профиля Роменского горрайонного отдела Государственного учреждения «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» проведено эпидемиологическое расследование 10 подозрительных случаев на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Из них у одного жителя города 23.04.2020 года методом ПЦР подтверждено случай заболевания COVID-19, больной находится на стационарном лечении.

В домашнем очаге и по месту работы организовано и проведено комплекс противоэпидемических мероприятий, а именно: организованная самоизоляция и медицинское наблюдение контактных лиц, тестирование быстрыми тестами и забор материала для исследования в вирусологической лаборатории ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины».

В других подозрительных случаях заболевания COVID - 19 не подтверждено, сообщает сайт Роменского горсовета.