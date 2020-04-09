На Сумщине подтвержден новый случай заболевания COVID-19

Из них у одного жителя города 23.04.2020 года методом ПЦР подтверждено случай заболевания COVID-19, больной находится на стационарном лечении.
В домашнем очаге и по месту работы организовано и проведено комплекс противоэпидемических мероприятий, а именно: организованная самоизоляция и медицинское наблюдение контактных лиц, тестирование быстрыми тестами и забор материала для исследования в вирусологической лаборатории ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины».
В других подозрительных случаях заболевания COVID - 19 не подтверждено, сообщает сайт Роменского горсовета.
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