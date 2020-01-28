В рамках акции "К Светлому дню - светлые поступки» собрали 670 тысяч гривен для онкобольных детей

Несмотря на карантин, общая сумма пожертвований нынешнего года составила более 670 000 гривен.
Указанная сумма будет использована на приобретение лекарственных препаратов и специального высокотехнологичного оборудования, которое полностью обеспечивают цикл терапии, сообщает "Православная Сумщина".
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