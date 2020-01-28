В рамках акции "К Светлому дню - светлые поступки» собрали 670 тысяч гривен для онкобольных детей В каждом храме Сумской епархии Украинской Православной Церкви (Сумской, Ахтырский, Великописаревский, Тростянецкий, Лебединский, Краснопольский районы Сумской области) в течение Великого Поста проводился сбор благотворительных пожертвований для оказания помощи в лечении пациентов отделения онкогематологии Сумской областной детской клинической больницы.

Несмотря на карантин, общая сумма пожертвований нынешнего года составила более 670 000 гривен. Указанная сумма будет использована на приобретение лекарственных препаратов и специального высокотехнологичного оборудования, которое полностью обеспечивают цикл терапии, сообщает "Православная Сумщина".