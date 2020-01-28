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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:12127

В рамках акции "К Светлому дню - светлые поступки» собрали 670 тысяч гривен для онкобольных детей

В каждом храме Сумской епархии Украинской Православной Церкви (Сумской, Ахтырский, Великописаревский, Тростянецкий, Лебединский, Краснопольский районы Сумской области) в течение Великого Поста проводился сбор благотворительных пожертвований для оказания помощи в лечении пациентов отделения онкогематологии Сумской областной детской клинической больницы.

Несмотря на карантин, общая сумма пожертвований нынешнего года составила более 670 000 гривен.

Указанная сумма будет использована на приобретение лекарственных препаратов и специального высокотехнологичного оборудования, которое полностью обеспечивают цикл терапии, сообщает "Православная Сумщина".

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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