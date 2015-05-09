Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50275

На Сумщине сообщено о подозрении женщине, которая агитировала за создание «Сумской народной республики»

Прокуратурой Сумской области 22 апреля сообщено о подозрении жительнице Конотопа, которая распространяла материалы с призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины (ч. 2 ст. 109 и ч. 1 ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, проведенного следователями Службы безопасности Украины в Сумской области, женщина в социальных сетях агитировала за так называемую «Новороссию», а также поддерживала идею создания «Сумской народной республики». Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, сообщения подозреваемого считаются публичными призывами.

Во время санкционированного обыска по месту жительства женщины обнаружено и изъято компьютерную технику и мобильные устройства, содержащие доказательства ее противоправной деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право СНР

По тематике

02.05.2017 12:17

Мэр Конотопа считает, что люди Медведчука хотели создать «Сумскую народную республику»

Активисты «Украинского выбора» готовились создать «Сумскую народную республику». Об этом в интервью «Еспресо» заявил мэр Конотопа Артем Семенихин....

05.01.2017 14:56

В Сумах отпустили сепаратистку за призывы к созданию Сумской народной республики

Пропагандистка «русского мира», которая активно распространяла в социальной сети антиукраинские материалы по созданию т.н. «Сумской народной республики», привлечена к уголовной...

09.05.2015 21:25

В Сумах призывали к созданию СНР

СБУ задержала мужчину с агитками о создании «Сумской народной республики»...

Новости

На Сумщине запретили посещать кладбища
Сегодня 11:16
На Сумщине 3 новых случая заражения коронавирусом
Сегодня 09:29
Кабмин продлил карантин из-за COVID-19
Вчера 13:44
Состояние ближе к удовлетворительному: врачи о случае заболевания COVID-19 в Ромнах
Сегодня 18:43
На Сумщине сообщено о подозрении женщине, которая агитировала за создание «Сумской народной республики»
Сегодня 17:50
Сумчанин заплатит штраф за пребывание в магазине без маски
Сегодня 17:22
На Сумщине полиция разоблачила вора дизельного топлива
Сегодня 16:41
На Сумщине подтвержден новый случай заболевания COVID-19
Сегодня 16:37
На Сумщине вырубили лес, чтобы захватить земельный участок
Сегодня 16:07
Полиция Сумщины возьмет кладбища под охрану
Сегодня 16:03
Назван нетипичный симптом коронавируса, который наблюдается все чаще
Сегодня 16:01
В Сумах снова авария
Сегодня 15:26
view counter

Статьи

«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
Вчера 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.