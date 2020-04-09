Состояние ближе к удовлетворительному: врачи о случае заболевания COVID-19 в Ромнах

Результаты ПЦР-исследования стали известны 23 апреля. Мужчину госпитализировали в райбольницу 21 апреля. Об этом рассказала заместитель главного врача ЦРБ Лариса Жидкова, пишет UA:СУМИ.
«Состояние - ближе к удовлетворительному на сегодня. Получает лечение согласно протоколу. Находится в одном из отделений ЦРБ, там, где и должен быть - в боксе», - рассказала г-жа Жидкова.
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