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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:43158

Состояние ближе к удовлетворительному: врачи о случае заболевания COVID-19 в Ромнах

Новый случай заболевания коронавирус подтвердили в Ромнах.

Результаты ПЦР-исследования стали известны 23 апреля. Мужчину госпитализировали в райбольницу 21 апреля. Об этом рассказала заместитель главного врача ЦРБ Лариса Жидкова, пишет UA:СУМИ.

«Состояние - ближе к удовлетворительному на сегодня. Получает лечение согласно протоколу. Находится в одном из отделений ЦРБ, там, где и должен быть - в боксе», - рассказала г-жа Жидкова.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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