Состояние ближе к удовлетворительному: врачи о случае заболевания COVID-19 в Ромнах Новый случай заболевания коронавирус подтвердили в Ромнах.

Результаты ПЦР-исследования стали известны 23 апреля. Мужчину госпитализировали в райбольницу 21 апреля. Об этом рассказала заместитель главного врача ЦРБ Лариса Жидкова, пишет UA:СУМИ.

«Состояние - ближе к удовлетворительному на сегодня. Получает лечение согласно протоколу. Находится в одном из отделений ЦРБ, там, где и должен быть - в боксе», - рассказала г-жа Жидкова.