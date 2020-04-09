Муниципальный опрос: как сумчане оценивают уровень высшего образования в городе

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.
4% сумчан оценил качество университетов, колледжей, техником в городе на «отлично», 33% - на «хорошо», 38% - «средне», 6% - «плохо», 1% - ужасно. Это 10-й результат среди областных центров в Украине.
Самые лучшие вузы в Виннице (12% - 43% - 16% - 5% - 1%), Ивано-Франковске (5% - 44% - 21% - 5% - 2%) и Кропивницком (1% - 42% - 31% - 6% - 2%).
Хуже всех в Ужгороде (1% - 17% - 49% - 15% - 7%), Запорожье (1% - 18% - 34% - 16% - 3%), Херсоне (<1% - 19% - 51% - 10% - 4%).
Управление образования и науки проводит опрос учащихся и родителей о дистанционном обучении во время карантина в школах города....
Только каждый пятый сумчанин считает, что спортивные заведения в городе на хорошем уровне....
Треть сумчан считает уличное освещение в городе хорошим, часть – даже отличным....
Только каждый четвертый считает уровень предоставления такой услуги хорошим....
Только каждый пятый считает уровень предоставления такой услуги хорошим....