На Сумщине уже 90 случаев заражения коронавирусом Министерство здравоохранения сообщает: в Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них на Сумщине – 90 (1 новый случая за сутки). 34 человека выздоровело, 4 умерло.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 (+477) лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 193 летальных (+6), 601 пациент выздоровел (+97).