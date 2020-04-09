На Сумщине уже 34 человека выздоровело от коронавируса

Всего на Сумщине подтверждено 90 случаев заболеваний (1 новый случая за сутки). 34 человека выздоровело, 4 умерло.
Сейчас от Covid-19 на Сумщине выздоровели 34 человека, из них 6 - за прошедшие сутки (г. Кролевец - 3, Конотопский район - 2, г. Белополье - 1).
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 (+477) лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 193 летальных (+6), 601 пациент выздоровел (+97).
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