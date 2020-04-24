На Сумщине расширилась география распространения коронавируса За последние сутки на Сумщине выявлен 1 новый случай заболевания COVID-19.

По состоянию на 24 апреля в Сумской области 90 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 1 человека из г. Ромны.

Сейчас от Covid-19 на Сумщине выздоровели 34 человека, из них 6 - за прошедшие сутки (г. Кролевец - 3, Конотопский район - 2, г. Белополье - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, в г. Сумы - 9 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 11, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 20, Кролевецкий район - 7, г. Шостка - 7, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 1.