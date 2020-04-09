Ситуация с коронавирусом в Украине: Сумщина на 20-ом месте В Украине на утро 24 апреля подтверждено 7647 случаев COVID-19.

Всего в Украине исследовано 77752 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.

В течение 23 апреля получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 370 случаев (51 выздоровел)

- Волынская обл. - 203 случая (26 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 195 случаев (11 выздоровели)

- Донецкая обл. - 24 случая (10 выздоровели)

- Житомирская обл. - 309 случаев (4 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 260 случаев (27 выздоровели)

- Запорожская обл. - 163 случая (25 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 684 случая (27 выздоровели)

- г. Киев - 1122 случая (53 выздоровели)

- Киевская обл. - 505 случаев (38 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 283 случая (35 выздоровели)

- Львовская обл. - 298 случаев (39 выздоровели)

- Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)

- Николаевская обл. - 103 случая;

- Одесская обл. - 169 случая (8 выздоровели)

- Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели)

- Ривненская обл. - 437 случаев (39 выздоровели)

- Сумская обл. - 90 случаев (34 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 532 случая (45 выздоровели)

- Харьковская обл. - 118 случаев (12 выздоровели)

- Херсонская обл. - 77 случаев (11 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 65 случаев (7 выздоровели)

- Черкасская обл. - 234 случая (36 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 1199 случаев (45 выздоровели)

- Черниговская обл. - 19 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработники. Всего госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медика. На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 103 человека, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 601 человек уже выздоровела, из них 109 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.