Ситуация с коронавирусом в Украине: Сумщина на 20-ом месте

Всего в Украине исследовано 77752 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.
В течение 23 апреля получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 370 случаев (51 выздоровел)
- Волынская обл. - 203 случая (26 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 195 случаев (11 выздоровели)
- Донецкая обл. - 24 случая (10 выздоровели)
- Житомирская обл. - 309 случаев (4 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 260 случаев (27 выздоровели)
- Запорожская обл. - 163 случая (25 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 684 случая (27 выздоровели)
- г. Киев - 1122 случая (53 выздоровели)
- Киевская обл. - 505 случаев (38 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 283 случая (35 выздоровели)
- Львовская обл. - 298 случаев (39 выздоровели)
- Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)
- Николаевская обл. - 103 случая;
- Одесская обл. - 169 случая (8 выздоровели)
- Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели)
- Ривненская обл. - 437 случаев (39 выздоровели)
- Сумская обл. - 90 случаев (34 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 532 случая (45 выздоровели)
- Харьковская обл. - 118 случаев (12 выздоровели)
- Херсонская обл. - 77 случаев (11 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 65 случаев (7 выздоровели)
- Черкасская обл. - 234 случая (36 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 1199 случаев (45 выздоровели)
- Черниговская обл. - 19 случаев (3 выздоровели).
На амбулаторном лечении 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработники. Всего госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медика. На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 103 человека, в том числе один ребенок.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 601 человек уже выздоровела, из них 109 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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