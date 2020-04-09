Сумских педагогов интересует мнение учащихся и родителей о дистанционном обучении

Целью опроса является изучение мнения соискателей образования и их родителей с целью совершенствования организации дистанционного обучения.
Опрос продлится до 11 мая. Пройти его можно по этой ссылке.
В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос....
Учебный год закончится дистанционно. А учебный процесс - соответственно утвержденной структуры, которую определяет педагогический совет школы....
Только каждый пятый сумчанин считает, что спортивные заведения в городе на хорошем уровне....
Треть сумчан считает уличное освещение в городе хорошим, часть – даже отличным....
Только каждый четвертый считает уровень предоставления такой услуги хорошим....