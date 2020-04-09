Сумских педагогов интересует мнение учащихся и родителей о дистанционном обучении Управление образования и науки проводит опрос учащихся и родителей о дистанционном обучении во время карантина в школах города.

Целью опроса является изучение мнения соискателей образования и их родителей с целью совершенствования организации дистанционного обучения. Опрос продлится до 11 мая. Пройти его можно по этой ссылке.