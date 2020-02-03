В Сумах мостят плитку на входе в городской парк не по ДБНам

Как заметил главный архитектор области Олег Кривцов, делают это не по государственным строительным нормам (ДБН). Об этом он написал в Фейсбуке.
«Опять за средства городского бюджета мостят плитку, игнорируя требования ДБН. Почему нельзя сразу обеспечить порог не более 2 см, как того требует ДБН? Потому что альтернативно одаренные и оснащении специфическими интеллектуальными способностями?», - написал он.
Напомним: на перекладку плитки в этом месте потратят почти 1,5 млн грн.
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