Сумские дорожники подняли бордюры на Харьковской выше тротуаров

В четверг на этом ремонте за средства из госбюджета пиарились все, кто мог – от мэра Сум Александра Лысенко, до губернатора Сумщины Романа Грищенко и нескольких наредпов от Сум, Сумщины и не только.
Однако только главный архитектор области Олег Кривцов заметил, что выровненные бордюры теперь намного выше, чем тротуар, в частности в районе остановки «Мануфактура», как ехать в центр города.
«Я так понимаю вслед за бордюрами, будут и плитку поднимать, а вместе с плиткой и остановки?», - спрашивает он.
Кстати, плитка, уложенная буквально полтора года назад, уже нуждается в ремонте. Так что, вероятно, так и планировалось, - Стратегия!
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