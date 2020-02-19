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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:37393

Сумские дорожники подняли бордюры на Харьковской выше тротуаров

Уже две недели, как КП «Дорремстрой» начало подготовительные работы к ремонту дороги на ул. Харьковской.

В четверг на этом ремонте за средства из госбюджета пиарились все, кто мог – от мэра Сум Александра Лысенко, до губернатора Сумщины Романа Грищенко и нескольких наредпов от Сум, Сумщины и не только.

Однако только главный архитектор области Олег Кривцов заметил, что выровненные бордюры теперь намного выше, чем тротуар, в частности в районе остановки «Мануфактура», как ехать в центр города.

«Я так понимаю вслед за бордюрами, будут и плитку поднимать, а вместе с плиткой и остановки?», - спрашивает он.

Кстати, плитка, уложенная буквально полтора года назад, уже нуждается в ремонте. Так что, вероятно, так и планировалось, - Стратегия!

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