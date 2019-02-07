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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:55271

На Сумщине учебное заведение два года пользовалось халявной водой

Роменской местной прокуратурой сообщено о подозрении бывшему руководителю одного из учебных заведений Лебединского района в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей.

По данным следствия, проведенного Лебединским отделением полиции, подозреваемый в нарушение требований экологического законодательства в течение двух лет допустил забор воды заведением без специального разрешения. Указанные нарушения были зафиксированы актом плановой проверки Государственной экологической инспекции в Сумской области, в результате чего учебным заведением было уплачено 140 тыс. грн в качестве возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот пятидесяти до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Общество Служебная халатность

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