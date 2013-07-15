На Сумщине полиция разыскала и вернула в семью двух малолетних мальчиков Всю ночь полицейские Шостки искали двух братьев, которые не вернулись домой вечером.

Об исчезновении своих детей, шести и семи лет, ночью в полицию сообщила 43-летняя жительница села Клышки Шосткинского района. По указанному адресу немедленно выехали сотрудники полиции.

Правоохранители выяснили, что днем ребята играли на улице, а вот ночевать домой не пришли. Их нетрезвая мать объяснила, что пыталась самостоятельно разыскать детей, однако ни дома у родственников, ни у соседей их не было.

«На поиски малолетних была задействована значительное количество сотрудников нашего подразделения и кинолог со служебной собакой, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Полицейские обошли более 20 нежилых дворов и окружающие кустарники - детей нигде не было. Только утром их нашли в соседнем дворе: в багажнике автомобиля они устроили себе ночлег. К счастью, дети были живы и невредимы».

Как выяснилось, по соседству живет сверстник ребят, их товарищ. Его родители и позволили детям играть в автомобиле. Ребята нанесли туда подушек и одеял, а вечером, когда товарища уже забрали домой, они тайком залезли в багажник и случайно закрыли крышку изнутри. Утром стук из багажника услышала хозяйка, которая выпустила «пленников» из машины.

Сейчас мать ребят клянется правоохранителям, что будет больше внимания уделять своим детям. С ней полицейские ведут профилактическую работу, рассказывая о возможных последствиях таких ситуаций. На женщину был составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей». Об этом случае также проинформированы социальные службы района для надлежащего реагирования, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.