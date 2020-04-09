Сумчанка рассказала о карантине в Нидерландах (видео)

О жизни в условиях карантина - из первых уст.
Кролевцкий лесхоз собираются отправить на карантин....
Жителей Сумщины призывают помянуть родных и близких с соблюдением карантина....
Украинское правительство поддержало продление карантинных ограничений в стране до 11 мая....
Проект UA:СУМИ #НУЩОТАМ продолжает рассказывать о том, как сумчане переживают карантин за рубежом....
Сегодня, 21 апреля, на заседании исполкома, которое прошло в онлайн-режиме, рассмотрели проект решения «О внесении изменений в решение исполнительного комитета...