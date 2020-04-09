Сумчанка рассказала о карантине в Нидерландах (видео) Как карантин переживают в Нидерландах? Сегодня спецкорреспондентом проекта #НУЩОТАМ от UA:СУМИ стала сумчанка Ирина Кириченко, которая сейчас живет в городе Бреда.

О жизни в условиях карантина - из первых уст.