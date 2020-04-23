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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:26572

В Сумах задержали наркодилера с большим ассортиментом психотропных веществ

Прокуратурой Сумской области совместно с детективами Следственного управления Нацполиции задержан наркодилер, который занимался сбытом психотропных веществ в крупных размерах.

По данным следствия, 25-летний сумчанин создал телеграм канал, который имеет около 400 подписчиков, через который систематически получал заказы на психоторопы. После получения оговоренной суммы на счет, передавал товар, делая так называемые «закладки».

В четверг, 23 апреля, правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства задержанного, во время которого изъято большой ассортимент веществ, похожих на психотропные. В частности, это около 110 г PVP или «Альфа-соли», 50 г амфетамина, 20 г галлюциногенных грибов, 10 таблеток экстази, тарен. В то же время изъята компьютерная техника и мобильные терминалы.

В настоящее время наркодилер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное хранение с целью сбыта психотропных веществ) УК Украины. Все изъятые вещества направлены на экспертное исследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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