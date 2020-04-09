На Сумщине собираются закрыть на карантин лесхоз

Сегодня мэр Кролевца Александр Бобровицкий встретился с коллективом предприятия, среди работников которого зафиксировали несколько случаев коронавируса. Вчера у работнкиов взяли 27 тестов, результаты которых будут уже сегодня-завтра.
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