На Сумщине собираются закрыть на карантин лесхоз Кролевцкий лесхоз собираются отправить на карантин.

Сегодня мэр Кролевца Александр Бобровицкий встретился с коллективом предприятия, среди работников которого зафиксировали несколько случаев коронавируса. Вчера у работнкиов взяли 27 тестов, результаты которых будут уже сегодня-завтра.