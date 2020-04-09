Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:53537

На Сумщине собираются закрыть на карантин лесхоз

Кролевцкий лесхоз собираются отправить на карантин.

Сегодня мэр Кролевца Александр Бобровицкий встретился с коллективом предприятия, среди работников которого зафиксировали несколько случаев коронавируса. Вчера у работнкиов взяли 27 тестов, результаты которых будут уже сегодня-завтра.

Общество Карантин Кролевец

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Сегодня 11:17

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Как карантин переживают в Нидерландах? Сегодня спецкорреспондентом проекта #НУЩОТАМ от UA:СУМИ стала сумчанка Ирина Кириченко, которая сейчас живет в городе...

На Сумщине хотят запретить посещать кладбища на поминальные дни
22.04.2020 15:07

На Сумщине хотят запретить посещать кладбища на поминальные дни

Жителей Сумщины призывают помянуть родных и близких с соблюдением карантина....

Кабмин продлил карантин из-за COVID-19
22.04.2020 13:44

Кабмин продлил карантин из-за COVID-19

Украинское правительство поддержало продление карантинных ограничений в стране до 11 мая....

22.04.2020 11:07

Сумчанин рассказал о карантине в Испании (видео)

Проект UA:СУМИ #НУЩОТАМ продолжает рассказывать о том, как сумчане переживают карантин за рубежом....

21.04.2020 21:21

На Сумщине ранее судимый порезал полицейского

Происшествие произошло сегодня, 21 апреля, около 10 утра, в Кролевце....

Новости

На Сумщине уже 90 случаев заражения коронавирусом
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На Сумщине запретили посещать кладбища
Вчера 11:16
Экспозиция будущего музея на Тростянетчине пополнилась старинными вещами
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В Сумах разыскали и задержали грабителя
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На Сумщине собираются закрыть на карантин лесхоз
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21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
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Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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