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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:21318

Экспозиция будущего музея на Тростянетчине пополнилась старинными вещами

Продолжается сбор экспонатов для музея, который будет создан в музейно-культурном комплексе села Боголюбове (Заречное).

На призыв поделиться раритетами уже откликнулись краеведы-коллекционеры из Сум, Ахтырки, Тростянца.

На днях экспозиция будущего музея пополнилась новыми интересными историческими экспонатами. Для музея были переданы: коллекция ножей (Киевская Русь) - 7 шт, скифский нож, ножи кочевников - 3 шт., копье, колье, привязной топор, пики - 3 шт., ножи хазар, скифские - 3 шт. и другие старинные вещи.

Обращаемся ко всем, кто хочет приобщиться к благородному делу сохранения исторического наследия родного края. Если у вас дома сохранились вещи давности, просим передать их в музей. Звонить следует по следующим номерам: 095183 74 09 098083 11 91.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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