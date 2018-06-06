Экспозиция будущего музея на Тростянетчине пополнилась старинными вещами Продолжается сбор экспонатов для музея, который будет создан в музейно-культурном комплексе села Боголюбове (Заречное).

На призыв поделиться раритетами уже откликнулись краеведы-коллекционеры из Сум, Ахтырки, Тростянца.

На днях экспозиция будущего музея пополнилась новыми интересными историческими экспонатами. Для музея были переданы: коллекция ножей (Киевская Русь) - 7 шт, скифский нож, ножи кочевников - 3 шт., копье, колье, привязной топор, пики - 3 шт., ножи хазар, скифские - 3 шт. и другие старинные вещи.

Обращаемся ко всем, кто хочет приобщиться к благородному делу сохранения исторического наследия родного края. Если у вас дома сохранились вещи давности, просим передать их в музей. Звонить следует по следующим номерам: 095183 74 09 098083 11 91.