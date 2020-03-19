В Сумах разыскали и задержали грабителя Злоумышленника, который две недели назад ограбил молодую девушку, оперативники отдела криминальной полиции Сумского отдела полиции разыскали по приметам, которые запомнила потерпевшая.

В Сумской отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась 20-летняя жительница областного центра. Как выяснилось, около 21.00 девушка возвращалась из гостей домой по улице Харьковской, когда у одного из домов к ней сзади подбежал молодой человек, выхватил из рук телефон и бросился наутек. Оправившись от неожиданности, потерпевшая попросила телефон у первого встречного и позвонила в полицию. Правда задержать грабителя сразу «по горячим следам» не удалось. Оперативники криминальной полиции Сумского отдела полиции разыскали его впоследствии, использовав приметы, которые успела запомнить девушка. Грабителем оказался 20-летний местный житель. Приобретенный преступным путем мобильный телефон, стоимостью около пяти тысяч гривен грабитель спрятал в кустах неподалеку, и сбыть его не успел. Телефон изъят полицией и будет возвращен владелице.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины, и избрана судом мера в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.