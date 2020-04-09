В Шосткинский реанимации провели дезинфекецию после пациента, у которого быстрый тест подтвердил коронавирус На Сумщине уже зафиксировано 90 больных коронавирус. В Шостке ситуация тоже не улучшается. Об этом заявил мэр Шостки Николай Нога во время заседания комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В реанимационном отделении Шосткинский ЦРБ некоторое время находился больной с черепно-мозговой травмой. Затем его направили в Киев, где несколько быстрых тестов подтвердили у него COVID-19, пишет ШосткаNews.City.

- Он несколько дней находился у нас. Поэтому за прошедшие сутки был проведен комплекс работ по дезинфекции реанимационное отделение. У контактных лиц взяли анализы. Вирус безусловно в городе. Таких случаев не один, не два и не пять. Поэтому не надо думать, что это где-то далеко. Проводится работа по дезинфекции улиц и т.д. Более современной техникой обрабатывают места общего пользования.

Сейчас ожидают результаты ПЦР-теста этого больного. Обнаруживают первый и второй круг контактных лиц с этим пациентом. Об этом сообщила заведующая городским отделом "Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины" Ирина Хамицевич.

- Ежедневно к нам поступают данные о заболевании пневмонией. Такие больные автоматически подпадают под подозрение на коронавирус. Такие больные обследуются методом ПЦР-теста. Люди, контактировавшие с больными, тоже придерживаются строгой самоизоляции.

Вчера в Сумской областной лабораторный центр отправили 24 пробы подозреваемых лиц.

По последней информации, молодой человек скончался в больнице Киева. Напомним, что у него была тяжелая черепно-мозговая травма. Из неподтвержденных источников также известно, что он недавно вернулся из России.