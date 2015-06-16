В Тростянце из-за коронавируса перенесли фестиваль «Стара фортеця» Об этом сообщается на странице фестиваля в Фейсбуке.

«К нам приходит много сообщений с вопросом "Что будет с фестивалем Стара Фортеця 2020?». Мы планировали в этом году фестиваль провести 27-28 июня, но с началом распространения коронавируса решили пока не объявлять даты.

Уже сейчас очевидно, что в июне мы фестиваль не сможем провести, поэтому на данный момент фестиваль перенесен на конец августа, но пока официальных дат не будет, ведь мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше», - говорится в сообщении.