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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30202

В Тростянце из-за коронавируса перенесли фестиваль «Стара фортеця»

Об этом сообщается на странице фестиваля в Фейсбуке.

«К нам приходит много сообщений с вопросом "Что будет с фестивалем Стара Фортеця 2020?». Мы планировали в этом году фестиваль провести 27-28 июня, но с началом распространения коронавируса решили пока не объявлять даты.

Уже сейчас очевидно, что в июне мы фестиваль не сможем провести, поэтому на данный момент фестиваль перенесен на конец августа, но пока официальных дат не будет, ведь мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше», - говорится в сообщении.

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