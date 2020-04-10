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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:48351

Жительница Сумщины отдала фейковой полицейской 14 тысяч

Полицейские устанавливают личность телефонной мошенницы, которая обманом завладела деньгами жительницы Шостки.

По словам 66-летней заявительницы, днем на ее мобильный телефон позвонила неизвестная. В разговоре она назвалась сотрудницей полиции и рассказала, что дочь женщины случайно толкнула в супермаркете ребенка, который упал и получил тяжелые травмы головы. Пострадавший мальчик находится в реанимации и для его лечения нужно 27 000 гривен. «Полицейская» предупредила пенсионерку, что если родителям ребенка не оказать материальной помощи для лечения, ее дочь ожидает уголовная ответственность.

Испуганная женщина ответила, что имеет только половину нужной суммы, на что телефонная собеседница согласилась.

Собрав дома все имеющиеся средства, заявительница перечислила их через терминал самообслуживания на указанный номер банковской карточки. Только после этого она позвонила дочери, и в разговоре узнала, что с той все в порядке и в полицию она не попадала.

По словам потерпевшей, злоумышленница все время держала ее на связи и не позволяла позвонить родному человеку.

Кроме того, заявительница призналась правоохранителям, что знала о таких мошеннических схемах, но на тот момент была уверена в правдивости полученной информации.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производств по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Ведутся поиски злоумышленницы.

Правоохранители советуют гражданам не доверять информации полученной по телефону от незнакомых людей, кем бы они ни назывались, и ни в коем случае не перечислять деньги неизвестно кому, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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