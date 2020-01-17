Сумские копы остановили наркомана за рулем

Ночью на улице 20 лет Победы, инспекторы остановили автомобиль АЗЛК, водитель которого нарушил ПДД. Во время общения с водителем, стражи порядка обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Проверив личность 21-летнего мужчины, патрульные установили, что он вообще не имеет права управления автомобилем. Более того, в течение года он уже привлекался к административной ответственности за управление в состоянии опьянения. В присутствии двух свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Также инспекторы провели мужчине поверхностную проверку и не ошиблись. Они обнаружили у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на «каннабис». По данному факту стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу.
На водителя же патрульные составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление лицом, не имеющим права управления) и ч. 2 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения, повторно в течение года) КоАП.
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