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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах за двойное убийство второй раз дали пожизненное

Прокуратура в очередной раз добилась пожизненного лишения свободы для обвиняемого в убийстве двух девушек, который уже 14 лет провел за решеткой.

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в резонансном уголовном производстве в отношении мужчины, который 14 лет провел за решеткой за убийство двух девушек, но добился пересмотра дела. По приговору Ковпаковского районного суда г. Сумы от 24 апреля 42-летний мужчина вновь признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

«Речь идет о событиях 2005 года. Тогда 3 августа на окраине Сум возле железнодорожного моста через р. Псел обвиняемый нанес 17-летней девушке удар раскладным ножом сначала в грудь, а когда она начала бежать, то порезал шею. После чего завладел имуществом потерпевшей. Кроме того, 9 августа обвиняемый пришел к 25-летней сумчанке, напал на нее и задушил. Тело спрятал в диван. Мужчина завладел не только имуществом девушки, но и паспортом и военным билетом ее мужа», - рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Наталья Баулина.

По приговору апелляционного суда Сумской области от 12.05.2006 обвиняемый был признан виновным и приговорен к пожизненному лишению свободы. После чего осужденный обратился в Европейский суд по правам человека. Как указано в решении суда, мужчина настаивал, что не имеет отношения к преступлениям. Признался в убийствах, потому что к нему применяли пытки. Обстоятельства и детали убийств знает, потому что их совершили его знакомые, а он был лишь свидетелем, а вещи пострадавших, которые у него обнаружили при обыске, его заставляли продать.

По результатам рассмотрения заявления Европейский суд по правам человека признал, что имело место жестокое обращение с осужденным. Поэтому Верховным Судом Украины 23.10.2017 приговор апелляционного суда Сумской области отменено с направлением на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию.

Справка: действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), п. 6 и 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное лицом, ранее совершало умышленное убийство), ч. 2 ст. 185 (кража), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 357 (присвоение документов) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

У обвинчемого есть 15 дней на апелляцию, поэтому если приговор не вступит в силу до августа, он выйдет на свободу, так как закончится срок привлечения к уголовной ответственности - 15 лет.

Право Евгений Тимченко Убийство

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