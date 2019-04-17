Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:37249

В Сумах который год не могут сделать пандус для въезда в городской парк

Фото нынешнего состояния пандуса, который делался в начале 2000-х, выложил в Фейсбуке главный архитектор Сумщины Олег Кривцов.

Напомним: еще осенью 2018 года департамент инфраструктуры выбил у исполкома 400 тыс. грн на этот пандус, но что-то пошло не так…

Тем временем горсовет принял стратегию развития города до 2030 года, в которой одним из пунктов была доступность…

Общество Городской парк Пандус

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20.02.2020 13:49

Мэр Сум снова обещает: начать ремонтные работы в городском парке

На этот раз обновление локации, где проводится Масленица....

Дырища ЖКХ: в центре Сум рассыпается пандус
02.08.2019 11:18

Дырища ЖКХ: в центре Сум рассыпается пандус

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В городском парке меняют чугунные столбы на бетонные?
14.06.2019 12:38

В городском парке меняют чугунные столбы на бетонные?

В Сумском городском парке им. И.Кожедба меняют старые чугунные столбы на бетонные....

В центре Сум отремонтировали лестницу за четверть миллиона не по ДБН
22.05.2019 07:02

В центре Сум отремонтировали лестницу за четверть миллиона не по ДБН

В сквере «Дружба» по заказу департамента инфраструктуры провели капитальный ремонт лестницы....

В Сумах в городском парке построят пандус за 400 тысяч
17.04.2019 10:14

В Сумах в городском парке построят пандус за 400 тысяч

В этом году у в Сумском городском парке им. Кожедуба собираются отремонтировать, а вернее построить совершенно новый пандус....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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