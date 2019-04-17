В Сумах который год не могут сделать пандус для въезда в городской парк

Напомним: еще осенью 2018 года департамент инфраструктуры выбил у исполкома 400 тыс. грн на этот пандус, но что-то пошло не так…
Тем временем горсовет принял стратегию развития города до 2030 года, в которой одним из пунктов была доступность…
На этот раз обновление локации, где проводится Масленица....
Пандус, ведущий с верхней террасы Покровского сквера на нижнюю, рассыпается....
В Сумском городском парке им. И.Кожедба меняют старые чугунные столбы на бетонные....
В сквере «Дружба» по заказу департамента инфраструктуры провели капитальный ремонт лестницы....
В этом году у в Сумском городском парке им. Кожедуба собираются отремонтировать, а вернее построить совершенно новый пандус....