В Сумах который год не могут сделать пандус для въезда в городской парк Фото нынешнего состояния пандуса, который делался в начале 2000-х, выложил в Фейсбуке главный архитектор Сумщины Олег Кривцов.

Напомним: еще осенью 2018 года департамент инфраструктуры выбил у исполкома 400 тыс. грн на этот пандус, но что-то пошло не так…

Тем временем горсовет принял стратегию развития города до 2030 года, в которой одним из пунктов была доступность…