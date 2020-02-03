Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:01163

Экоинспекторы посчитали, на сколько нарубил леса фермер, решивший захватить себе еще немножко земельки

Специалисты Государственной экологической инспекции в Сумской области посчитали ущерб, нанесенный самовольным порубом деревьев на территории ГП «Белопольский агролесхоз».

Общая их сумма составила 485 000 гривен. Следует заметить, что реальный размер причиненного вреда гораздо больше, так как на месте событий было много выкорчеванных остатков деревьев, а некоторые следы поруба полностью уничтожены. При этом убытки за каждое дерево рассчитывают, предварительно замерив диаметр пня.

Напомним, вчера на Белопольщине инспекция обнаружила самовольный захват и разорение лесного участка.

Общество Вырубка деревьев

По тематике

По приказу чиновника горсовета срубили деревьев на 2 миллиона
15.04.2020 17:58

По приказу чиновника горсовета срубили деревьев на 2 миллиона

На Сумщине сообщено о подозрении чиновнику городского совета, по указанию которого осуществлено незаконная вырубка 733 деревьев стоимостью 2 млн грн....

На Сумщине будут судить за незаконную вырубку в ландшафтном парке «Сеймский»
08.04.2020 10:59

На Сумщине будут судить за незаконную вырубку в ландшафтном парке «Сеймский»

На Сумщине будут судить работника предприятия, по указанию которого на территории природно-заповедного фонда вырублено 46 деревьев....

На Сумщине похититель леса угрожал убийством экоинспекторам
01.04.2020 17:28

На Сумщине похититель леса угрожал убийством экоинспекторам

Средь бела дня в с. Тулиголовое Кролевецкого района сотрудники отдела ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции в Сумской...

На Сумщине снова обнаружили незаконную порубку деревьев на заповедной территории
10.02.2020 17:13

На Сумщине снова обнаружили незаконную порубку деревьев на заповедной территории

При осмотре зеленых насаждений на землях лесного фонда ГНСП «Выровское», который осуществлялся в рамках уголовного производства Конотопской местной прокуратуры, экоинспекторов...

03.02.2020 12:29

На Сумщине будут судить двух лесников за продажу древесины «налево»

Под процессуальным руководством прокуратуры Управлением стратегических расследований совместно со Следственным управлением Нацполиции задокументирована противоправная деятельность группы лиц, которую возглавлял руководитель...

Новости

На Сумщине уже 90 случаев заражения коронавирусом
Сегодня 09:26
На Сумщине запретили посещать кладбища
Вчера 11:16
На Сумщине ГБР проверяет возможную причастность военнослужащих к гибели человека
Сегодня 17:30
Священики закликають сумчан утриматись від відвідин цвинтарів у поминальні дні 26–28 квітня
Сегодня 17:14
Экоинспекторы посчитали, на сколько нарубил леса фермер, решивший захватить себе еще немножко земельки
Сегодня 17:01
В Сумах который год не могут сделать пандус для въезда в городской парк
Сегодня 16:37
В Сумах за двойное убийство второй раз дали пожизненное
Сегодня 16:11
Сумские копы остановили наркомана за рулем
Сегодня 15:02
Жительница Сумщины отдала фейковой полицейской 14 тысяч
Сегодня 14:48
Экспозиция будущего музея на Тростянетчине пополнилась старинными вещами
Сегодня 14:21
Сумские дорожники подняли бордюры на Харьковской выше тротуаров
Сегодня 13:37
В Тростянце из-за коронавируса перенесли фестиваль «Стара фортеця»
Сегодня 13:30
view counter

Статьи

Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
Сегодня 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.