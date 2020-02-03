Экоинспекторы посчитали, на сколько нарубил леса фермер, решивший захватить себе еще немножко земельки Специалисты Государственной экологической инспекции в Сумской области посчитали ущерб, нанесенный самовольным порубом деревьев на территории ГП «Белопольский агролесхоз».

Общая их сумма составила 485 000 гривен. Следует заметить, что реальный размер причиненного вреда гораздо больше, так как на месте событий было много выкорчеванных остатков деревьев, а некоторые следы поруба полностью уничтожены. При этом убытки за каждое дерево рассчитывают, предварительно замерив диаметр пня.

Напомним, вчера на Белопольщине инспекция обнаружила самовольный захват и разорение лесного участка.