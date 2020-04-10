Священики закликають сумчан утриматись від відвідин цвинтарів у поминальні дні 26–28 квітня

Зокрема, отець Павло зауважив, що всі храми православної церкви України будуть відкриті кожного дня, а поминальні богослужіння звершуватимуться святими отцями як і раніше, проте без участі парафіян, відповідно до рішень та рекомендацій Священного Синоду ПЦУ, Міністерства охорони здоров’я та виконавчого комітету міської ради.

«Попереду поминальні дні, час коли ми традиційно вшановуємо пам’ять померлих близьких та рідних, зібравшись на місці поховання, щоб помолитися за їхні душі. Втім у зв’язку з нинішньою ситуацією прошу вас уникнути масових скупчень – це заради нашої ж безпеки. Ми маємо розуміти, що в любові, яку ми хочемо донести нашим померлим близьким та рідним, необхідно також пам’ятати й про тих людей, хто є зараз в нашому житті. Адже збираючись разом на цвинтарях, чи в інших місцях для поминання померлих ми порушуємо державні правила карантину та наражаємо на небезпеку інших», – підкреслив Павло Сушинський.

Як вихід із ситуації священники пропонують надсилати записки з проханням про поминання на електронну пошту офіційного сайту Православної Церкви України або СМС-повідомлення за номерами: (0542) 22-54-26, (096)6130805, (095)1261594, (097)7914784, де потрібно вказати ім’я померлого та помітку «за упокій», або просто зателефонувати.

Принагідно отець Павло повідомив, що всі загальні поминальні богослужіння за участі парафіян проводитимуться священнослужителями лише з 6 червня, на Троїцьку поминальну суботу.