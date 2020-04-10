Погода на Сумщине: что обещают синоптики на выходные?

25 апреля: ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 7-12, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +14 .. + 19 °С.
26 апреля: дождь, ветер ночью южный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура в течение суток +7 .. + 12 °С.
27 апреля: ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +1 .. + 6 °С, днем +8 .. + 13 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в ночь...
В ближайшие дни в Сумской области сохранится преимущественно сухая, холоднее обычной погода....
18-20 апреля в Сумской сохранится несколько холоднее обычной, преимущественно сухая погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...