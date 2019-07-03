На Сумщине ГБР проверяет возможную причастность военнослужащих к гибели человека

По предварительной информации, в ночь с 17 на 18 апреля 2020 года, в Шостке произошла драка между группой лиц. В результате из участников конфликта с травмами был госпитализирован в Шосткинскую райбольницу. Впоследствии пострадавшего перевели в столичное медучреждение, впрочем, медикам спасти его жизнь не удалось. Пострадавший скончался в больнице 24 апреля.
По имеющейся информации одним из участников избиения мог быть старший солдат Национальной гвардии Украины.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Сумского гарнизона Центрального региона Украины.
В случае доказательства вины, виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, сообщает ГБР.
ГБР открыло уголовное дело в отношении полицейских из Конотопа, которые открыли огонь по вооруженному наркоману....
ГБР расследует применение оружия полицейскими при задержании мужчины в Сумской области....
Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, разоблачили механизм получения неправомерной выгоды от иностранных граждан пограничниками Сумского пограничного...
Вчерашние обыски в Государственном научно-исследовательском институте химических продуктов в Шостке проводились в рамках уголовного производства по факту присвоения имущества путем...
Конотопчан просят сообщить сведения о ДТП, которое произошло 7 июня....