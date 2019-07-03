На Сумщине ГБР проверяет возможную причастность военнослужащих к гибели человека 24 апреля следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, получили по подследственности от Национальной полиции Украины материалы уголовного производства, открытого по признакам умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, в ночь с 17 на 18 апреля 2020 года, в Шостке произошла драка между группой лиц. В результате из участников конфликта с травмами был госпитализирован в Шосткинскую райбольницу. Впоследствии пострадавшего перевели в столичное медучреждение, впрочем, медикам спасти его жизнь не удалось. Пострадавший скончался в больнице 24 апреля.

По имеющейся информации одним из участников избиения мог быть старший солдат Национальной гвардии Украины.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Сумского гарнизона Центрального региона Украины.

В случае доказательства вины, виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, сообщает ГБР.