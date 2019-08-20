В центре Глухова свободно ходит ручной аист Аиста, который не боится людей, сегодня, 24 апреля, заметили у Спасского храма в Глухове.

Птица не убегает, ходит спокойно, как у себя дома. Ранее ручного аиста видели Павловке. Глуховчане неоднократно выкладывали с ним фото и видео.

Однако это не обычная дикая птица, - это аист, который имеет свое имя и историю. Его спасли еще осенью, он не мог летать. Его поместили на убежище в городской центр внешкольного образования. Опеку над птицей взял эколого-натуралистический отдел. Тогда у него появилось и имя - Сеня. Весной его выпустили на Павловское озеро.

- Мы понимали, что он уже не сможет адаптироваться как следует в дикой природе, поэтому выпустили его поближе к людям. Я видела видео, как его подкармливают. Я сама часто наведывалась к Сене, носила рыбку, - рассказывает методист эколого-натуралистического отдела Алла Панченко.

Когда аист стал увереннее летать, его начали замечать не только на озере, но и в городе. Он не раз прилетает к своему бывшему убежищу, бывает, ходит по городу. Сеня не боится людей, подходит к ним вплотную.

- Мы уже видим, что своим среди аистов наша птица не станет. Он не понимает, как такое вить гнездо, вряд ли полетит в теплые края. Содержать такую птицу в нашем центре просто не возможно. У нас нет ни открытого вольера, ни спонсоров, которые бы помогали ежедневно кормить его рыбкой. Мы даже обращались к орнитологам, зоопаркам, однако пока хороших новостей для Сени еще нет, - делится Алла.

К глуховчанам она обращается с просьбой не оскорблять ручного аиста, а по возможности подкармливать его, пишет Неделя.