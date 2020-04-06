В «Бачевске» составили 64 протокола на граждан, которые отказываются от обсервации Граждане, которые возвращаются из России через пункт пропуска «Бачевск» на Глуховщине, должны подписать соглашение об прохождения добровольной обсервации.

Сразу с поста они должны ехать в специально отведенного места в Конотопском районе. Однако люди скорее готовы заплатить штрафы от 17 до 34 тыс. грн, чем посидеть 14 дней в обсервации. Полицией уже составлено 64 протокола, пишет Неделя.