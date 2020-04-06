В «Бачевске» составили 64 протокола на граждан, которые отказываются от обсервации

Сразу с поста они должны ехать в специально отведенного места в Конотопском районе. Однако люди скорее готовы заплатить штрафы от 17 до 34 тыс. грн, чем посидеть 14 дней в обсервации. Полицией уже составлено 64 протокола, пишет Неделя.
Сегодня, 16 апреля, мужчину, который самовольно покинул место обсервации, суд привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил...
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил начальник антикоронавирусного штаба Сумщины Александр Милаш.... 1
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил начальник антикоронавирусного штаба Сумщины Александр Милаш....
Потому что Пасху вы можете провести не дома с родными, а в местах обсервации....
На въезд-выезд остается только два пункта пропуская на Сумщине....