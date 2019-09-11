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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:27381

Богдану Небылице предоставили статус участника боевых действий

Украинским морякам, которых РФ задержала в Керченском проливе, а среди них и уроженцу Сумщины Богдану Небылице, предоставили статус участников боевых действий.

Об этом сообщили в Минобороны.

Так, там отметили, что на заседании соответствующей комиссии было принято решение предоставить статус участника боевых действий 22 военным морякам, которых захватили 25 ноября 2018 в Керченском проливе.

Комиссия пришла к выводу, что моряки выполняли боевые задачи в условиях огневого контакта с формированиями Российской Федерации и в дальнейшем были захвачены в плен.

"В соответствии с пунктом 22 части первой статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" единогласным решением комиссии указанным военнослужащим Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины предоставлен статус участников боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября 2019 года между РФ и Украиной состоялось взаимное освобождение удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В Украину вернулись 35 человек, в частности, 11 незаконно осужденных украинцев и 24 моряка, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Общество Богдан Небылица

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