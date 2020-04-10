Муниципальный опрос: как сумчане оценивают уровень школ в городе В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

4% сумчан оценил качество школьного образования в городе на «отлично», 31% - на «хорошо», 39% - «средне», 7% - «плохо», 3% - ужасно. Это 11-й результат среди областных центров в Украине.

Самые лучшие школы в Виннице (12% - 42% - 16% - 7% - 2%), Ивано-Франковске (4% - 41% - 26% - 6% - 1%) и Луцке (4% - 40% - 34% - 5% - 2%).

Хуже всех в Запорожье (1% - 17% - 35% - 17% - 4%), Херсоне (1% - 18% - 52% - 10% - 5%) и Ужгороде (1% - 18% - 49% - 14% - 6%).