Муниципальный опрос: как сумчане оценивают уровень детсадов в городе В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

3% сумчан оценил качество детсадов в городе на «отлично», 27% - на «хорошо», 39% - «средне», 10% - «плохо», 3% - ужасно. Это 14-й результат среди областных центров в Украине.

Самые лучшие детсады в Виннице (11% - 38% - 17% - 6% - 2%), Ивано-Франковске (6% - 38% - 23% - 8% - 2%) и Луцке (4% - 38% - 34% - 5% - 3%).

Хуже всех в Ужгороде (1% - 17% - 48% - 15% - 5%), Херсоне (1% - 19% - 51% - 11% - 5%) и Запорожье (1% - 18% - 33% - 17% - 4%).