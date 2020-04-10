Муниципальный опрос: как сумчане оценивают уровень учреждений культуры в городе

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.
5% сумчан оценил качество учреждений культуры в городе на «отлично», 27% - на «хорошо», 40% - «средне», 8% - «плохо», 2% - ужасно. Это 17-й результат среди областных центров в Украине.
Самые лучшие учреждения культуры в Кропивницком (2% - 52% - 25% - 6% - 1), Виннице (9% - 43% - 16% - 6% - 2%) и Ивано-Франковске (5% - 42% - 25% - 5% - 2%).
Хуже всех в Ужгороде (1% - 16% - 52% - 17% - 7%), Херсоне (<1% - 21% - 34% - 14% - 6%) и Черновцах (<1% - 22% - 40% - 17% - 6%).
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