Муниципальный опрос: как сумчане оценивают уровень базаров и магазинов в городе В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

10% сумчан оценил качество заведений торговли на «отлично», 37% - на «хорошо», 42% - «средне», 6% - «плохо», 2% - ужасно. Это 9-й результат среди областных центров в Украине.

Самые лучшие базары и магазины в Харькове (12% - 52% - 24% - 7% - 2%), Виннице (14% - 48% - 26% - 6% - 2%) и Кропивницком (16% - 39% - 27% - 11% - 5%).

Хуже всех в Ужгороде (2% - 16% - 53% - 18% - 9%), Херсоне (2% - 30% - 43% - 17% - 7%) и Запорожье (3% - 30% - 41% - 18% - 3%).