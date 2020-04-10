Муниципальный опрос: как сумчане оценивают парки и скверы в городе В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

3% сумчан оценил парки и скверы в городе на «отлично», 28% - на «хорошо», 48% - «средне», 13% - «плохо», 3% - ужасно. Это 19-й результат среди областных центров в Украине.

Самые лучшие парки и скверы в Харькове (31% - 52% - 11% - 2% - <1%), Чернигове (24% - 59% - 13% - 1% - 0%) и Виннице (24% - 54% - 14% - 3% - 1%).

Хуже всех в Ужгороде (1% - 15% - 54% - 18% - 7%), Херсоне (1% - 16% - 39% - 27% - 11%) и Северодонецке (1% - 20% - 35% - 28% - 11%).