Муниципальный опрос: только четверть сумчан считает свои дворы хорошими Несмотря на 6 лет строительства евродворов в Сумах, только четверть горожан считает свои дворы хорошими.

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

2% сумчан оценили дворы и придомовые территории в городе на «отлично», 23% - на «хорошо», 44% - «средне», 18% - «плохо», 9% - ужасно. Это 13-й результат среди областных центров в Украине.

Самые лучшие дворы в Ивано-Франковске (10% - 44% - 31% - 8% - 4%), Виннице (8% - 43% - 30% - 13% - 4%) и Хмельницком (6% - 39% - 38% - 13% - 4%).

Хуже всех в Ужгороде (1% - 11% - 50% - 21% - 11%), Херсоне (<1% - 13% - 48/% - 28% - 9%) и Черновцах (<1% - 15% - 34% - 31% - 14%).