Муниципальный опрос: как сумчане оценивают работу полиции В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

1% сумчан оценили работу полиции в городе на «отлично», 16% - на «хорошо», 35% - «средне», 17% - «плохо», 11% - ужасно. Это 11-й результат среди областных центров в Украине.

Самые лучшие копы в Ивано-Франковске (4% - 27% - 24% - 15% - 10%), Виннице (4% - 24% - 22% - 15% - 8%) и Кропивницком (2% - 23% - 27% - 18% - 10%).

Хуже всех в Полтаве (1% - 9% - 27% - 21% - 17%), Одессе (1% - 11% - 23% - 29% - 16%) и Херсоне (1% - 10% - 38/% - 24% - 13%).