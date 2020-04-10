Муниципальный опрос: как сумчане оценивают водоснабжение в городе В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

3% сумчан оценили работу водоканала на «отлично», 40% - на «хорошо», 40% - «средне», 12% - «плохо», 3% - ужасно. Это 20-й результат среди областных центров в Украине.

Лучше всего с водой в Хмельницком (7% - 61% - 20% - 9% - 2%), Кропивницком (1% - 67% - 16% - 9% - 5%) и Ивано-Франковске (8% - 59% - 21% - 5% - 2%).

Хуже всего в Житомире (3% - 32% - 34% - 18% - 9%), Киеве (3% - 33% - 32% - 19% - 9%) и Запорожье (3% - 34% - 31/% - 25% - 5%).