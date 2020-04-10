Кабмин определился с правилами и условиями выплаты повышенных окладов врачам, борющимся с коронавирусом

"Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат работникам учреждений здравоохранения в размере до 300 процентов заработной платы, а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями", - заявил глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, закупка услуг планируется с учетом возможности заведений предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь по следующим пакетам:
- стационарная помощь пациентам с COVID-19;
- экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием COVID-19;
- медицинская помощь, которая предоставляется мобильными медицинскими бригадами, созданные для реагирования на коронавирусную болезнь COVID-19;
- стационарная медицинская помощь при COVID-19, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года.