Кабмин определился с правилами и условиями выплаты повышенных окладов врачам, борющимся с коронавирусом Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 24 апреля принял постановление, определяющее правила и условия, по которым медицинские работники, привлеченные к борьбе с COVID-19, будут получать повышенные зарплаты, а учреждения здравоохранения - оплату услуг через Национальную службу здоровья Украины. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат работникам учреждений здравоохранения в размере до 300 процентов заработной платы, а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями", - заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, закупка услуг планируется с учетом возможности заведений предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь по следующим пакетам:

- стационарная помощь пациентам с COVID-19;

- экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием COVID-19;

- медицинская помощь, которая предоставляется мобильными медицинскими бригадами, созданные для реагирования на коронавирусную болезнь COVID-19;

- стационарная медицинская помощь при COVID-19, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года.