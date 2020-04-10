На Сумщине плюс 4 случая коронавируса за сутки

Министерство здравоохранения сообщает: в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.
На Сумщине за сутки + 4 случая, всего – 94, выздоровели 47 человек, умерло 4.
Министерство здравоохранения сообщает: в Украине подтверждено 8125 случаев COVID-19....
По состоянию на 25 апреля в Сумской области 94 официально подтвержденных случая заболевания COVID-19....
По состоянию на 25 апреля в Сумской области 94 официально подтвержденных случая заболевания COVID-19....
На Сумщине уже зафиксировано 90 больных коронавирус. В Шостке ситуация тоже не улучшается. Об этом заявил мэр Шостки Николай Нога...
В Украине на утро 24 апреля подтверждено 7647 случаев COVID-19....