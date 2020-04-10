На Сумщине плюс 4 случая коронавируса за сутки Всего на Сумщине уже 94 случая заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения сообщает: в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев. На Сумщине за сутки + 4 случая, всего – 94, выздоровели 47 человек, умерло 4.