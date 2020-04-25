Где на Сумщине добавились новые случая заражения коронавирусом? По состоянию на 25 апреля в Сумской области 94 официально подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 4 человек: г. Ромны - 3 случая, г. Кролевец - 1.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, в г. Сумы - 9 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 11, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 21, Кролевецкий район - 7, г. Шостка - 7, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 4.