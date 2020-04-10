На Сумщине выздоровела ровно половина заболевших коронавирусом По состоянию на 25 апреля в Сумской области 94 официально подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 47 человек, из них 13 - за минувшие сутки (г. Кролевец - 1, г. Шостка - 2, г. Ахтырка - 1, г. Конотоп - 3, Конотопский район - 4, г. Сумы - 1, Роменский район - 1).