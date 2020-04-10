Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:25604

На Сумщине выздоровела ровно половина заболевших коронавирусом

По состоянию на 25 апреля в Сумской области 94 официально подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 47 человек, из них 13 - за минувшие сутки (г. Кролевец - 1, г. Шостка - 2, г. Ахтырка - 1, г. Конотоп - 3, Конотопский район - 4, г. Сумы - 1, Роменский район - 1).

Общество Коронавирус

По тематике

Ситуация с COVID-19 в Украине: на Сумщине выздоравливают чаще всего
Сегодня 09:31

Ситуация с COVID-19 в Украине: на Сумщине выздоравливают чаще всего

Министерство здравоохранения сообщает: в Украине подтверждено 8125 случаев COVID-19....

Где на Сумщине добавились новые случая заражения коронавирусом?
Сегодня 09:23

Где на Сумщине добавились новые случая заражения коронавирусом?

По состоянию на 25 апреля в Сумской области 94 официально подтвержденных случая заболевания COVID-19....

На Сумщине плюс 4 случая коронавируса за сутки
Сегодня 09:20

На Сумщине плюс 4 случая коронавируса за сутки

Всего на Сумщине уже 94 случая заражения коронавирусом....

В Шосткинский реанимации провели дезинфекецию после пациента, у которого быстрый тест подтвердил коронавирус
Вчера 13:03

В Шосткинский реанимации провели дезинфекецию после пациента, у которого быстрый тест подтвердил коронавирус

На Сумщине уже зафиксировано 90 больных коронавирус. В Шостке ситуация тоже не улучшается. Об этом заявил мэр Шостки Николай Нога...

Ситуация с коронавирусом в Украине: Сумщина на 20-ом месте
Вчера 09:41

Ситуация с коронавирусом в Украине: Сумщина на 20-ом месте

В Украине на утро 24 апреля подтверждено 7647 случаев COVID-19....

Новости

На Сумщине плюс 4 случая коронавируса за сутки
Сегодня 09:20
На Сумщине запретили посещать кладбища
23.04.2020 11:16
В Николаеве телефонному мошеннику с Сумщины дали 6 лет
Сегодня 11:44
Кабмин определился с правилами и условиями выплаты повышенных окладов врачам, борющимся с коронавирусом
Сегодня 11:42
Муниципальный опрос: как сумчане оценивают уровень детсадов в городе
Сегодня 10:55
На Сумщине псевдобанкир опустошил чужой банковский счет
Сегодня 10:07
В Сумах дезинфицируют улицы раствором, который убивает бактерии, а не вирусы (видео)
Сегодня 10:04
Ситуация с COVID-19 в Украине: на Сумщине выздоравливают чаще всего
Сегодня 09:31
На Сумщине выздоровела ровно половина заболевших коронавирусом
Сегодня 09:25
Где на Сумщине добавились новые случая заражения коронавирусом?
Сегодня 09:23
Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина
Сегодня 08:30
Муниципальный опрос: как сумчане оценивают уровень школ в городе
Вчера 19:50
view counter

Статьи

Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
Вчера 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.