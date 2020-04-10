Ситуация с COVID-19 в Украине: на Сумщине выздоравливают чаще всего

Всего в Украине исследовано 83577 образцов методом ПЦР. В течение 24 апреля получено 478 сообщений о новых подтвержденных случаях.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 377 случаев (56 выздоровели)
- Волынская обл. - 212 случаев (40 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 240 случаев (13 выздоровели)
- Донецкая обл. - 27 случаев (10 выздоровели)
- Житомирская обл. - 337 случаев (10 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 286 случаев (30 выздоровели)
- Запорожская обл. - 171 случай (37 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 700 случаев (66 выздоровели)
- г. Киев - 1159 случаев (60 выздоровели)
- Киевская обл. - 519 случаев (47 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 306 случаев (53 выздоровели)
- Львовская обл. - 317 случаев (41 выздоровел)
- Луганская обл. - 28 случаев (3 выздоровели)
- Николаевская обл. - 103 случая;
- Одесская обл. - 183 случая (8 выздоровели)
- Полтавская обл. - 169 случаев (14 выздоровели)
- Ривненская обл. - 483 случая (41 выздоровел)
- Сумская обл. - 94 случая (47 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 565 случаев (55 выздоровели)
- Харьковская обл. - 125 случаев (15 выздоровели)
- Херсонская обл. - 79 случаев (15 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 66 случаев (12 выздоровели)
- Черкасская обл. - 249 случаев (54 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 1308 случаев (52 выздоровели)
- Черниговская обл. - 22 случая (3 выздоровели).
На амбулаторном лечении 5498 пациентов, из них 433 ребенка и 1301 медработник. Всего госпитализированы 2627 человек, из них 112 детей и 273 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 104 человека, в том числе один ребенок.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 782 человека уже выздоровели, из них 145 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
На Сумщине выздоровела ровно половина заболевших. Это лучший процент. Если по заболеваемости Сумщина на 20-ом месте, то по выздоровевшим – на 8-ом.
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