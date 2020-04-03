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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:04395

В Сумах дезинфицируют улицы раствором, который убивает бактерии, а не вирусы (видео)

Сумские улицы дезинфицируют хлорным раствором. Такой ответ 23 апреля поступил от КП «Горводоканал» на запрос.

В нем журналисты UA:СУМИ хотели узнать, что именно предприятие продало сумскому КП «Дорремстрой», которое использует это вещество для мытья улиц.

Ответ таков: продали «Дорремстрою» 1,2 тонны гипохлорита натрия молдавского производства почти за 21,5 тыс. грн. В письме пишут, что это вещество используется: для систем водоотведения, обеззараживания воды плавательных бассейнов и питьевых водопроводов.

На сайте производителя указано: вещество - химическое соединение с формулой NaClO. Слабый его раствор (2%) используется как бытовой отбеливатель для очистки гладких поверхностей. Раствор, содержащий 3-6% гипохлорита натрия, как дезинфицирующее средство.

Эколог Сергей Шевченко говорит, что хлорсодержащие дезинфицирующие растворы убивают бактерии, но на вирусы, которые он изучал, они не действуют.

«Надеются, что именно хлор будет уничтожать вирионы, которые попали во внешнюю среду. По опыту нашей работы, а мы работали по вирусу гепатита «А», который дислоцирован в воде, в основном, мы проводили работу в Северодонецке, в трех точках определяли наличие вируса гепатита «А»: в речной воде Северского Донца, в больших бассейнах, и третья точка - водоразборная колонка, откуда питьевая вода подавалась в шахтерский поселок. Во всех трех точках был вирус гепатита «А». Запретили публиковать эти данные, в то время это 80-е годы. Нами было определено, сначала теоретически, а затем практически, что вирус свободно проходит через процесс хлорирования», - рассказал доцент кафедры экологии Сумского государственного университета Сергей Шевченко.

«Это распространенное вещество для дезинфекции и сточных и технических, но только не питьевых вод. При взаимодействии с углекислым газом воздуха, будет нейтрализовываться все, и никакого вредного влияния не будет, только чтобы не стекало в реки, озера. Оно обеззараживает от бактерий, но вирусы разные есть. Есть вирусы, которые могут подвергаться, а некоторые устойчивые. Коронавирусов до 50 видов различных, поэтому здесь трудно сказать», - говорит доцент кафедры химии Сумского педуниверситета Анатолий Скляр.

В Сумах машины дорожников поливают дороги с 6 апреля. На это из денег налогоплательщиков города выделено 2,4 млн грн. О выделении 1,5 млн грн депутаты уже проголосовали 31 марта. 900 тыс. грн им советовал добавить на дезинфекцию улиц исполком неделю назад. Сессия горсовета еще впереди.

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