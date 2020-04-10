На Сумщине псевдобанкир опустошил чужой банковский счет Жительница Белопольского района продиктовала неизвестному данные из полученного на телефон смс-сообщения, и в результате потеряла все свои сбережения.

К правоохранителям Белополья обратилась местная жительница и рассказала, что ее обманули на 33 000 гривен. Злоумышленник, который ей позвонил, представился сотрудника службы безопасности банка и сообщил о техническом сбое системы. Для того, чтобы защитить клиентку банка от мошенников, он попросил назвать цифры с последнего полученного сообщения.

Женщина поверила «банкиру» и выполнила все его распоряжения. Но когда на следующий день проверила баланс своих карточных счетов, сразу поняла, что вчера разговаривала с мошенником. Все деньги с них бесследно исчезли. О подобных мошенничествах женщина знала, но никогда не могла подумать, что такое случится с ней.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали поиск злоумышленника.

Правоохранители раз обращаются к гражданам с предостережением не быть слишком доверчивыми во время общения с неизвестными и проверять полученную информацию. Помните, именно от вашей бдительности и осмотрительности зависит сохранность вашего имущества и ваша безопасность, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.