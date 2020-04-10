В Николаеве телефонному мошеннику с Сумщины дали 6 лет 24 апреля в Николаеве суд приговорил к 6 годам лишения свободы в телефонного мошенника.

Мужчина, житель Сумской области, работал по привычной схеме “Ваш родственник попал в полицию”. Звонил и говорил пострадавшим, что нужны деньги за непривлечение их родственников к уголовной ответственности. Таким образом об обманул четырех пожилых женщин на общую сумму более 600 тысяч гривен.

Николаевская местная прокуратура № 2 поддержала публичное обвинение в отношении 29-летнего жителя Сумской области за совершение уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 15, частью 2 статьи 190 и частью 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины “Мошенничество, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в крупных размерах”.

Суд поддержал позицию прокуратуры и назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы, пишет 0512.ua.