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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:22255

На Сумщине пограничники обнаружили двух нарушителей правил карантина

С начала введения карантинных мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на государственной границе в пределах ответственности Сумского пограничного отряда выявлено уже 9 нарушителей правил самоизоляции.

Двух таких лиц обнаружили во время мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска «Бачевск». Наши соотечественники нарушили карантин и планировали выехать из Украины ранее установленного срока самоизоляции.

Работниками Национальной полиции на них составлены административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, что 17 марта КУоАП дополнен статьей 44-3 (нарушение правил карантина людей), которой предусмотрено, что за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по борьбе с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тыс. грн.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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