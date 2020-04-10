На Сумщине пограничники обнаружили двух нарушителей правил карантина

Двух таких лиц обнаружили во время мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска «Бачевск». Наши соотечественники нарушили карантин и планировали выехать из Украины ранее установленного срока самоизоляции.
Работниками Национальной полиции на них составлены административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП. Их дальнейшую судьбу решит суд.
Напомним, что 17 марта КУоАП дополнен статьей 44-3 (нарушение правил карантина людей), которой предусмотрено, что за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по борьбе с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тыс. грн.
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