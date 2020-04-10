На Сумщине пограничники обнаружили двух нарушителей правил карантина С начала введения карантинных мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на государственной границе в пределах ответственности Сумского пограничного отряда выявлено уже 9 нарушителей правил самоизоляции.

Двух таких лиц обнаружили во время мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска «Бачевск». Наши соотечественники нарушили карантин и планировали выехать из Украины ранее установленного срока самоизоляции.

Работниками Национальной полиции на них составлены административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, что 17 марта КУоАП дополнен статьей 44-3 (нарушение правил карантина людей), которой предусмотрено, что за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по борьбе с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тыс. грн.