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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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14-летняя глуховчанка заняла первое место во всеукраинском Интернет-турнире по шахматам

С 3 по 16 апреля проходил второй этап весенних Интернет-турниров по шахматам с участием представителей Киева, Днепра, Чернигова, Нежина, Прилук, Глухова.

В пяти соревнованиях приняли участие около 200 шахматистов, каждый из которых сыграл 9 партий.

Воспитанница Глуховской ДЮСШ Анастасия Чучвага победила в турнире 2-разрядников с результатом 8 очков из 9 возможных. Девушка выиграла 7 партий, 2 закончила вничью. Она занимается шахматами с начальных классов. Как отмечает тренер Татьяна Кельбас, Настя не раз получала высокие результаты как среди девушек, так и юношей, пишет Неделя.

В турнире безразрядников Клим Родионов набрал 5,5 очков и занял 12-е место. Соответственно 5 очков и 19-я ступень - у Егора Щелканова, 20-я - Соня Зайцева.

В турнире 4-х разрядов лучший результат среди глуховчан - у Всеволода Троценко 6 очков и 7-е место. У Анастасии Зайцевой - 4 очка и 28-я ступень.

В турнире 3-х разрядов Артем Сотниченко набрал 6 очков и занял 7-е место. Двенадцатый с 5 очками - Костя Корчева.

Среди КМС и 1-х разрядов 10-е место с 5,5 очками занял Яромир Кельбас.

Как отмечает тренер Александр Кельбас, карантин не стал препятствием для шахматистов ДЮСШ, а наоборот повысил интерес детей.

- Конечно, это совсем другие шахматы, победителей высчитывает компьютерная программа. Но юношам и девушкам очень нравится участвовать в таких соревнованиях. А еще, главное, что даже во время карантина мы можем заниматься любимым видом спорта. Планируем провести командные турниры с Киевом и Черниговом, - прокомментировал он.

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